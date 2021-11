PSG : Donnarumma avoue son ras-le-bol sur sa concurrence avec Navas

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Après le match entre l'Italie et la Suisse (1-1), Gianluigi Donnarumma, qui était titulaire dans les buts de la Squadra Azzurra, a été interrogé par TNT Sports sur sa concurrence au Paris Saint-Germain avec Keylor Navas.

"Cela n'entrave pas mes performances, mais cela me dérange parfois parce que ce n'est pas facile. Comme vous l'avez dit, j'ai toujours été un titulaire et c'est parfois décevant d'être sur le banc, mais je suis calme et je suis sûr que la situation va se résoudre d'elle-même", a lâché le gardien italien, qui a donc reconnu que sa situation au PSG n'était pas idéale.

