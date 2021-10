PSG : Donnarumma fait encore parler de lui

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Titulaire et capitaine lors de la victoire ce dimanche de l'Italie face à la Belgique (2-1) à l'occasion de la petite finale de la Ligue des Nations, Gianluigi Donnarumma est rentré un peu dans l'histoire du football italien.

En effet, le gardien du Paris Saint-Germain (22 ans et 7 mois) est devenu le plus jeune Italien à porter le brassard de la Squadra Azzurra depuis Gianni Rivera (21 ans et 8 mois), qui l'avait porté le 18 avril 1965 contre la Pologne (0-0). Une performance historique pour l'ancien enfant prodige de l'AC Milan, qui n'en finit plus de faire parler de lui en sélection.