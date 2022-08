PSG : Donnarumma fait le point sur la relation entre Mbappé et Neymar

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Montpellier (5-2), le 13 août dernier, Kylian Mbappé avait refusé de laisser Neymar tirer un pénalty, créant des tensions entre les deux stars. Mais cette affaire du penaltygate est de l'histoire ancienne, selon Gianluigi Donnarumma, qui affirme que le Français et le Brésilien ont toujours une très bonne relation.

Podcast Men's Up Life

"Mbappé et Neymar ont de très bons rapports"

"Je l’ai dit à Kylian Mbappé et Neymar, s’ils veulent, moi je peux tirer le pénalty (rires). Ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes. Il n’y a aucun problème. Ça s’est vu lors du dernier match contre Lille (7-1). L’équipe est unie, elle avance et s’aide toujours. Kylian et Ney sont deux joueurs incroyables et intelligents. Ils ont de très bons rapports. L’important était de tirer cela au clair et d’être unis. D’avancer ensemble vers le même objectif. C’est le plus important", a confié le portier italien dans une interview accordée à Amazon Prime Vidéo.

🎥🎤 À ne pas rater ce dimanche dans #DSF à partir de 19h ! Avant #PSGASM découvrez une interview exclusive de Gianluigi Donnarumma au micro de Karim Bennani.#PSG #Donnaruma #Ligue1UberEats pic.twitter.com/EP7pkNnLrx — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 26, 2022

Pour résumer Le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, est revenu sur l'affaire du penaltygate entre Kylian Mbappé et Neymar, affirmant que les deux stars ont toujours de très bons rapports.

Fabien Chorlet

Rédacteur