PSG : Donnarumma fait une promesse aux supporters pour la saison prochaine

Le PSG aura sauvé sa saison, en remportant le dixième titre de champion de France de l’histoire du club. Une saison marquée par un nouvel échec en Ligue des Champions avec l’élimination en huitième de finale par le Real Madrid. Souvent mis en concurrence avec Keylor Navas dans les buts, Gianluigi Donnarumma annonce la couleur aux supporters du club parisien pour la saison prochaine.

Après le match nul contre Lens, le gardien italien envoie un message fort : « Ils tenaient à la Ligue des champions, mais on y tenait aussi. On a souffert dans le vestiaire. Mais l’objectif de la soirée était de remporter le titre, et la saison prochaine on essaiera de faire mieux. »

La non-hiérarchie des gardiens n’a pas ravi Navas 🇨🇷 et Donnarumma 🇮🇹 cette saison. Le premier y voyait un manque de reconnaissance, le second avait peur de perdre en compétitivité.



Malgré tout, il se sont montrés très professionnels en jouant le jeu.



