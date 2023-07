PSG : Donnarumma garde de terribles séquelles de son cambriolage

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Gianluigi Donnarumma a connu l’horreur la nuit dernière. Victime d’un cambriolage ultra violent avec sa compagne dans leur appartement du VIII arrondissement, le gardien international italien du PSG serait encore très secoué. Donnarumma a deux plaies à la tête Selon RMC Sport, plusieurs individus se sont introduits par effraction chez lui et auraient ensuite porté des coups au joueur de 24 ans, lui occasionnant deux plaies saignantes à la tête. Donnarumma et sa petite-amie auraient ensuite été ligotés. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite, avant que le couple n’arrive à se libérer par ses propres moyens. Le gardien du PSG a reçu plusieurs coups https://t.co/f0R6blfvaD — Foot Mercato (@footmercato) July 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Victime d’un cambriolage ultra violent avec sa compagne dans leur appartement du VIII arrondissement dans la nuit de jeudi à ce vendredi, l'Italien Gianluigi Donnarumma (PSG, 24 ans) en garde des séquelles au niveau de la tête.

Bastien Aubert

Rédacteur