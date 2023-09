PSG - Dortmund : Daniel Riolo applaudit Luis Enrique, Pierre Ménès lui tombe dessus !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG n’a pas manqué ses débuts en Ligue des champions. En totale maîtrise, les hommes de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée d’un assez faible Borussia Dortmund hier au Parc des Princes (2-0). Un penalty de Kylian Mbappé et un superbe but d’Achraf Hakimi, en seconde période, ont suffi au bonheur du coach espagnol. « Il y a probablement moins de classe internationale dans cette équipe, mais justement il y a une équipe, applaudit Daniel Riolo sur RMC Sport. Ça change tout, les gens sont heureux de venir au Parc et de soutenir le PSG. » Retrouvez toute l'actualité du PSG « Luis Enrique ? Je ne suis pas fan » De son côté, Pierre Ménès a avoué ne pas être le premier fan de Luis Enrique. « Dire que le jeu du PSG me transcende serait exagéré, je ne suis pas fan. Je trouve que perdre la balle c’est comme un crime, il y a un manque de prise de risques, ça ronronne et ça repasse beaucoup vers l’arrière, a-t-il analysé sur YouTube. Le point très positif au PSG par rapport aux années précédentes, c’est le pressing avec des joueurs capables de le faire comme Hakimi, Ugarte et un Zaïre-Emery qui a été assez formidable. Pour le reste, les attaquants sont finalement assez peu mis en position. Je ne suis donc pas hyper enthousiaste mais il faut dire que le résultat est excellent. » Ligue des Champions : Paris fait le job mais...



Pour résumer Les consultants Daniel Riolo et Pierre Ménès ont livré une analyse diamétralement opposée de la première victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund cette saison en Ligue des champions (2-0).

Bastien Aubert

Rédacteur