PSG - Dortmund : Luis Enrique a deux doutes dans son onze

C’est lesté d’une première défaite en L1 que le PSG aborde le premier gros match de sa saison avec l’ouverture de sa campagne de Ligue des champions 2023-2024 face au Borussia Dortmund, demain au Parc des Princes (21h). Pour ce premier rendez-vous européen, Luis Enrique sera privé à coup sûr de plusieurs éléments, comme depuis le début de saison : Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Nuno Mendes (cuisse) et Marco Asensio (coup reçu sur un pied). Lee Kang-in, qui s’est remis de sa blessure à la cuisse gauche, va être libéré pour participer aux Jeux Asiatiques (19 septembre- 8 octobre) avec la Corée du Sud.

Ramos ou Kolo Muani en pointe ?

Nordi Mukiele, toujours en phase de reprise collective après sa longue indisponibilité à la suite d’une lésion importante aux ischio-jambiers au printemps dernier, a pris part à la séance, mais il n’est pas encore totalement prêt. Selon L’Équipe, Nuno Mendes a travaillé avec ses partenaires, au moins une partie de la séance. Tout comme l’Espagnol Fabian Ruiz, victime d’une petite alerte à la cuisse gauche en sélection. Par rapport à Nice (2-3), Marquinhos et Manuel Ugarte, rentrés seulement jeudi de sélection, seront titulaires sauf contretemps d’ici là. Devant, en l’absence d’Asensio, aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, la place d’attaquant axial se jouera entre Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

