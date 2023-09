PSG - Dortmund : un héros parisien en a mis plein de vue de Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le PSG n’a pas raté ses débuts cette saison en Ligue des champions. Bien compacts et maîtrisant parfaitement le ballon, les hommes de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée d’un assez faible Borussia Dortmund hier au Parc des Princes (2-0). Un penalty de Kylian Mbappé et un superbe but d’Achraf Hakimi, en seconde période, ont suffi au bonheur du coach espagnol. « J’ai pratiquement tout aimé, l’intensité dès le début de la rencontre, la vitesse et le contrôle du match pendant 75 minutes. Ce match renforce nos idées. On est tous contents, a-t-il affirmé en conférence de presse. C’est une soirée quasi parfaite pour moi. On s’est focalisé pour faire notre match, avoir la balle et presser haut pour la récupérer vite. On a été très bien. Eux n’avaient pas la capacité d’attaquer. Dortmund est une équipe forte physiquement et qui défend bien. Mais en première mi-temps, on a eu quelques occasions où on a presque pu marquer. »

« Hakimi est un joueur top »

Si Luis Enrique ne devait ressortir qu’un seul de ses joueurs de cette rencontre, ce serait Hakimi. « Hakimi est un joueur top, il apporte une énergie unique. Il a des choses à améliorer et on va l’aider. C’est un plaisir d’avoir un joueur avec cette qualité, de le voir évoluer, qui fait tant d’efforts, a-t-il applaudi. Il apparait dans toutes les zones importantes. Il possède toutes les caractéristiques, il a la tranquillité pour marquer et a inscrit un superbe but. Dembélé ? Si j’étais fan de n’importe quelle équipe, je paierai mon billet pour le voir jouer. Il a des qualités différentes. Il peut louper trois fois, mais c’est un joueur avec de la magie. Il veut peut-être marquer son premier but, mais c’est un processus normal. C’est la première journée, la victoire était vitale, mais ça ne nous donne aucune promesse pour le futur. Le plus important est de gagner le plus possible et on ira à Newcastle pour jouer notre jeu. »

Les Parisiens s'imposent 2⃣ buts à 0⃣ dans ce premier match de la phase de poules 🆚 Dortmund ! ✔️🔴🔵#UCL I @ChampionsLeague I #PSGBVB pic.twitter.com/4ViuA0WA25 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 19, 2023

Podcast Men's Up Life