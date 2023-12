PSG : double surprise dans le onze de Luis Enrique au Havre ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Au Havre, Luis Enrique pourrait opérer quelques ajustements par rapport au match face à Newcastle (1-1). Si le coach du PSG doit faire comme prévu sans Marquinhos (adducteur), Warren Zaïre-Emery (cheville), Nuno Mendes (cuisse), Kimpembe (tendon d’Achille) et Alexandre Letellier (adducteur), Marco Asensio pourrait retrouver une place de titulaire. Et à un poste qui pourrait ne pas être à la pointe de l’attaque du PSG. Selon L’Équipe, il ne serait pas impossible de le voir au cœur du jeu, dans une position similaire à celle de Vitinha ou Lee Kang-in. Retrouvez toute l'actualité du PSG Une série à tenir au Havre Du côté du HAC, Luka Elsner pourra compter sur Mohamed Bayo et Josué Casimir, de retour de suspension. Expulsé deux minutes et 24 secondes après son entrée à Nantes dimanche dernier (0-0), pour ses débuts avec le HAC, André Ayew va purger son match de suspension. Malgré un coup cette semaine à une cheville, Antoine Joujou figure dans le groupe, contrairement à Elysée Logbo. À noter que s’ils ne perdent pas face au PSG, les Havrais égaleraient la plus longue série d’invincibilité de l’histoire du club normand en L1 : six rencontres, en octobre-novembre 1998. 🔴🔵Luis Enrique souhaite utiliser au maximum la polyvalence de Marco Asensio.



Il ne sera pas impossible de le voir au coeur du jeu, dans une position similaire à celle de Vitinha ou Lee Kang-in.



(L’EQUIPE) pic.twitter.com/n1Jf6NJ0lm — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) December 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Comptant beaucoup sur le retour de Marco Asensio au Paris Saint-Germain, Luis Enrique serait tenté de l’utiliser un cran plus bas, au milieu de terrain, pour le périlleux déplacement au Havre dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 (13h).

Bastien Aubert

Rédacteur