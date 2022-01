PSG : drogue, commission pour le frère d'al-Khelaïfi, fausses signatures... Romain Molina envoie du très lourd

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Comme d'habitude, Romain Molina a frappé fort lors de son live sur Youtube. Mardi soir, il était question du PSG et des guerres internes qui s'y déroulent. Parmi les nombreuses révélations, qui n'appartiennent qu'à l'auteur et qu'on relate pour notre part au conditionnel, on retiendra le fait que la drogue circulerait au sein du club, de même que...des prostituées ! "Les filles, la drogue... ah ben évidemment, il y en a ! Je peux vous dire qu'au club, ça sniffe !". Le journaliste, qui a le sens de la formule, a également révélé qu'un de ses amis travaillait au sein du PSG et qu'il y a quelques années, c'est lui qui imitait les signatures des joueurs sur les maillots vendus à prix d'or aux supporters...

Mais ce n'est pas tout ! On apprend, toujours selon Molina, que le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, serait sous l'emprise de son frère aîné, qui aurait placé des hommes à lui au sein du PSG et qui aurait reçu une commission pour le transfert de Javier Pastore, le premier gros recrutement de l'ère qatarie en août 2011 pour 42 M€ !

Enfin, Romain Molina explique que de nombreux articles à charge sur al-Khelaïfi auraient été bloqués, les journalistes recevant des cadeaux en échange de leur silence. Du lourd, en somme. Et du conditionnel.