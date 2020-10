PSG : face à Dijon, Thomas Tuchel annonce une kyrielle de joueurs absents

Les temps sont difficiles sont au PSG. Et pas qu'en raison des résultats, l'équipe de Thomas Tuchel restant, comme vous le savez, sur une entrée ratée en Ligue des Champions face à Manchester United (défaite 1-2). Le technicien allemand était à l'instant face aux médias et on ne peut pas vraiment dire qu'il soit venu annoncer de bonnes nouvelles. Bien au contraire.

En face, ce sera certes Dijon, pas vraiment en réussite depuis le début de la saison, mais Paris va devoir composer avec une cascade de joueurs blessés et suspendus ! Thomas Tuchel : "Les absents sont Verratti, Paredes, Icardi, Kherer et Gueye. Kurzawa et Di Maria sont suspendus. J'ai également des doutes sur Navas et Florenzi qui ne vont sans doute pas s'entraîner aujourd'hui. Enfin, il y a un doute sur Jesé."

Tuchel est ensuite revenu sur la défaite contre Manchester United. "On a manqué de discipline, de structure. On a eu des possibilités, de gagner ou de faire match nul, mais on a perdu. On a parlé entre nous, on est critiques. Maintenant, place à la Ligue 1. Il fallait voir ce qu'il s'était passé car on déteste perdre. On ne peut pas accepter que ça devienne une habitude. Mais, attention, on a toujours su faire preuve de réaction. Même avec une équipe transformée comme ce sera le cas demain."

A enfin été évoquée le cas de l'entraîneur. Et notamment son avenir. "J'ai encore un an de contrat, ce qui est clair pour moi. On sait comment ça se passe dans le foot. Mais si on ne parle pas de prolongation, c'est comme ça. Moi, je fais le maximum, je veux tout gagner. C'est clair."