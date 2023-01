PSG : Ekitike, Gharbi et Zaïre-Emery ont séduit... Les Tops et les Flops de la qualification à Châteauroux

ANALYSE

Ce vendredi soir, en 32e de finale de Coupe de France, le PSG s'est extirpé d'un piège sur le terrain de Châteauroux (National 1) en s'imposant 3-1 grâce à Hugo Ekitike, Carlos Soler et Juan Bernat. En l'absence de la MNM, beaucoup de joueurs avaient l'occasion de se montrer. Certains ont saisi leur chance, d'autres non. On fait le point.