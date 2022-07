PSG : premier couac pour Hugo Ekitike !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Hugo Ekitike est parisien ! Le buteur tricolore a été prêté avec obligation d’achat au club parisien par le Stade de Reims. Après son arrivée, les débuts du joueur sous les couleurs parisiennes vont devoir attendre plus que prévu. Alors que je joueur devait s’envoler vers le Japon, où le PSG est actuellement en tournée, il devrait finalement rester à Paris ! Ekitike privé de Japon ? Selon “Le Parisien“, l'attaquant français n'a toujours pas obtenu son visa pour se rendre au Japon. Ce léger problème devrait tout simplement priver Ekitike de Japon : « Le délai administratif lié à l’obtention du visa pour le Japon, les 13 heures de vol nécessaires pour rejoindre Tokyo conjuguées au décalage horaire de 7 heures avec Paris ont poussé le staff parisien à s’interroger sur le bien-fondé de rapatrier le joueur au Pays du Soleil Levant » affirme le journal français. PSG : Ekitike ne devrait pas rejoindre ses partenaires à Tokyo

➡️ https://t.co/IgO3rByzxH pic.twitter.com/y7WAK821Vr — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 19, 2022

Pour résumer La nouvelle recrue du PSG Hugo Ekitike ne devrait pas rejoindre ses coéquipiers, actuellement au Japon ! l'attaquant français n'a toujours pas obtenu son visa pour se rendre au Japon. Ce léger problème devrait tout simplement priver Ekitike de Japon.

