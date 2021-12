PSG : Emmanuel Petit dédouane Lionel Messi mais enfonce Sergio Ramos

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

La 19e journée de Ligue 1 s'est conclue hier par un nul très décevant du PSG à Lorient (1-1). Les consultants analysent les performances des superstars débarquées à l'intersaison dans la capitale et ne sont pas tendres avec Lionel Messi, Georginio Wijnaldum ou Sergio Ramos. Mais Emmanuel Petit ne met pas tout le monde dans le même sac. Sur RMC, le champion du monde 98 a estimé que l'Argentin allait monter en puissance. Il a plus de doutes concernant l'Espagnol…

"Il faut attendre. Je pense que le meilleur est à venir concernant Lionel Messi. On en reparlera dans six mois. Je suis plus déçu et frustré concernant Sergio Ramos que Lionel Messi. Oui, sa difficulté d’intégration peut aussi être liée à l’aspect tactique. Son éloignement sur le terrain, d’avoir été, à un moment, isolé sur le côté droit. Mais, d’un autre côté, il y a beaucoup de joueurs au PSG qui sont loin de leur niveau. Donc, c’est forcément lié."