PSG : en 2022, Wanda Nara change de monture et exhibe un décolleté d'un autre monde

Wanda Nara ne s’arrête jamais. Pendant toute l’année 2021, la compagnie de Mauro Icardi aura passé le plus clair de son temps à raconter sa vie sur son compte Instagram pour le plus grand bonheur de ses millions de followers.

On peut aisément imaginer que le passage à la nouvelle année ne devrait pas déroger à la règle et calmer ses ardeurs. En attendant, la belle Argentine en a profité pour faire un peu de sport en enfourchant une bicyclette « plus rapide qu’une Lamborghini », selon ses dires.

Quelques heures avant de s’afficher sur sa nouvelle monture, cette même Wanda Nara avait pris un selfie dans un ascenseur en affichant son dernier décolleté incendiaire dans un body du plus bel effet. « Oui, avec mon travail, j’ai besoin de prendre très souvent l’ascenseur », a-t-elle précisé. Espérons qu’elle ne s'y soit pas retrouvée coincée sur les coups de minuit...