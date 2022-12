PSG : en petite tenue, Wanda Nara fait grise mine à la veille de son anniversaire

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Un anniversaire aux Maldives, c'est le rêve de 99% de l'humanité. Wanda Nara fait partie du 1% pour qui c'est une réalité. Mais il semblerait que l'Argentine n'ait pas spécialement goût à la fête alors qu'elle célèbre ce vendredi ses 36 ans. Hier, en tout cas, elle faisait grise mine si l'on en croit le cliché publié sur son compte Instagram, où elle apparaissait certes en maillot de bain, avec vue plongeante de rigueur sur sa poitrine, mais sans sourire. Serait-ce la faute des nouvelles révélations sur des infidélités de Mauro Icardi alors que les deux amants ont remis le couvert ? L'impresario a semblé s'en amuser dans un premier temps puisqu'elle a demandé à voir les preuves sur le ton de la plaisanterie. Mais peut-être que les preuves sont effectivement arrivées, ce qui expliquerait son air dépité... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)



Raphaël Nouet

Rédacteur