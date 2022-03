PSG : en pleine séance de sport, Wanda Nara fait monter la température

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain sur sa pelouse face à l'AS Saint-Etienne (3-1), pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Mauro Icardi a profité de son jour de repos pour rejoindre sa femme, Wanda Nara, dans leur maison à Milan, en Italie.

Sur son compte Instagram, la sulfureuse argentine a confié qu'elle a notamment passé son dimanche à faire du sport, partageant une photo d'elle dans sa salle de sport où elle exhibe ses courbes affolantes.