PSG : en privé, Messi et Mbappé ne sont pas les meilleurs amis du monde

La liaison entre Lionel Messi (34 ans) et Kylian Mbappé (23 ans) sera encore suivie de très près ce soir au Bernabeu. En 8e de finale retour de la Ligue des champions, tous les observateurs seront scotchés devant leur prestation. Pour l’heure, la connexion entre les deux stars du PSG ne semble pas tout à fait optimale même si du mieux se fait ressentir au gré de leurs sorties communes.

« Leur connexion apparaît plus naturelle, ils se trouvent sans se forcer, analyse José Pierre-Fanfan dans L’Équipe. Au contraire de Verratti, qui donne le sentiment de parfois vouloir servir Messi à tout prix. Il existe une fluidité technique entre les deux, dans le jeu en appui et quand ils combinent à l’approche de la surface. Mais aussi en profondeur où d’un coup de patte, Messi peut lancer Mbappé et s’appuyer sur sa vitesse. »

Relations cordiales mais pas beaucoup plus

Si la moyenne de passes échangées par match par Messi et Mbappé cette saison, toutes compétitions confondues, s’élève à 12,2, les deux cracks du PSG ne sont pas plus connectés que cela en privé. « Les relations sont cordiales et respectueuses mais pas beaucoup plus, même si Mbappé n’a jamais caché qu’il était heureux de pouvoir évoluer avec lui, fait savoir le quotidien sportif. Les deux hommes échangent de temps à autre en espagnol mais ils ne passent pas leur temps ensemble et n’ont que très rarement été vus ensemble lors d’événements ou de soirées. »

« Il est difficile de ne pas s’entendre avec Kylian, raconte un familier du centre d’entraînement parisien. Il essaie de mettre tout le monde à l’aise et c’est ce qu’il a fait avec Messi. Après, Leo n’est pas un grand bavard. » Seul Leandro Paredes, Angel Di Maria et à un degré moindre Neymar ont su trouvé le moyen de délier la langue de l’Argentin. Mbappé cherche encore.

