PSG : en une phrase, Galtier s'est déjà mis beaucoup de monde à dos !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Pour le moment, tout se passe bien pour Christophe Galtier à Paris, même si le Marseillais a débarqué dans le scepticisme général. Les premiers entraînements n'ont pas révélé de tensions ou de rejets entre lui et ses stars. Par contre, avec les supporters, ça risque d'être un peu frais au début. Le patron du CUP, Romain Mabille, a en effet expliqué dans Le Parisien qu'il n'avait pas apprécié que Galtier dise de l'ambiance du Parc qu'elle n'était pas forcément la meilleure de France...

« Galtier, je suis un peu plus nuancé. On sait que c’est un bon entraîneur, quelqu’un qui arrive à sortir le meilleur de ses joueurs, à former un groupe. Mais je fais une nuance sur son passé marseillais. Quand il dit que l’ambiance du Parc n’est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s’en abstenir. On tâchera de le faire changer d’avis. Mais dire ça, c’est maladroit. Ses autres propos sur le Parc, l’institution, ça compense. Sur ses deux derniers postes, il a aussi toujours respecté le PSG, donc c’est dommage qu’il ait gâché ça avec une phrase. C’était inutile et blessant. »

Pour résumer Le capo du Collectif Ultras Paris Romain Mabille a commenté l'arrivée de Christophe Galtier au poste d'entraîneur du PSG. Et il a déjà pointé du doigt une petite phrase du Marseillais concernant l'ambiance régnant au Parc des Princes.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life