PSG : encore un blessé après Vitinha et Doué !

Tout allait trop bien pour le Paris Saint-Germain en ce début de saison, avec ce carton plein en championnat (4-1 au Havre, 6-0 contre Montpellier, 3-1 à Lille). Il fallait bien que la trêve international vienne gâcher l'euphorie ambiante. Cela s'est évidemment matérialisé par des blessures. Ça a commencé avec celle de Vitinha, avec le Portugal, contre la Croatie (2-1) jeudi. Ensuite, il y a eu celle de Désiré Doué avec les Espoirs, même si l'ailier a assuré qu'il allait bien.

Quasi forfait pour la Belgique lundi

Et puis, ce samedi, au lendemain de France-Italie (1-3), on apprend que Warren Zaïre-Emery a été touché lui aussi. Le milieu de terrain du PSG a joué le dernier quart d'heure de la partie et a été blessé lors d'un contact. Il doit passer des examens qui en diront plus sur la nature de son pépin mais, selon L'Equipe, il est peu probable qu'il joue face à la Belgique lundi. Luis Enrique espère pouvoir compter sur lui pour le choc contre Brest samedi.

