PSG : encore un rebondissement entre Mauro Icardi et Wanda Nara ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Promis, un jour, on parlera des performances de Mauro Icardi sur le terrain. Mais puisque l'Argentin est pour le moment condamné à l'ombre de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, c'est grâce à sa relation avec Wanda Nara qu'il voit son nom ressurgir dans l'actualité. Aux dernières nouvelles, la sulfureuse Wanda est retournée en Italie avec ses enfants et a demandé le divorce après avoir appris que son mari avait des vues sur une actrice argentine.

Mais Icardi ne lâche pas l'affaire, loin de là. Cette nuit, à son retour de Bordeaux avec le PSG, il a publié plusieurs messages sur Instagram. Le premier : "Habituez-vous à gagner en silence et laissez le monde penser que vous perdez". Le second : "Comme c'est agréable de rentrer à la maison après un match et de demander à sa femme de t'attendre réveillé et de s'en jeter une bien fraîche". Le troisième : "Je t'aime", accompagné d'une photo du couple. Le divorce serait-il déjà oublié ? La suite au prochain épisode…

🗣 El futbolista del PSG ha vuelto a pronunciarse en las redes sociales después de que se haya dicho que el matrimonio habría emprendido un proceso de divorciohttps://t.co/vjNGtqZLWt — Otro Mundo (@OtroMundoMD) November 7, 2021