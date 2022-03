PSG : enfin des bonnes nouvelles pour Messi et Neymar !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Touché par un syndrome grippal, Lionel Messi était absent dimanche dernier lors de la lourde défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Monaco (3-0), pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Alors que la Pulga a été convoqué avec l'Argentine pour la trêve internationale du mois de mars, Lionel Scaloni a donné des nouvelles de la star du PSG.

"Messi va bien, il est en forme"

"Lionel Messi va bien, il est en forme. Nous avons réussi à faire assimiler par le groupe qu'il n'est qu'un joueur de plus. Ce qui devrait toujours être normal, a commencé à l'être il y a un an et quelques. (...) Il a été éliminé avec une équipe aux attentes élevées, à laquelle on demande plus. Ça ne l'affecte pas, il va bien. Il le montre et demain il aura l'opportunité dans son pays avec son peuple, sûrement le dernier match que nous jouons ici, il pourra dire au revoir à l'Argentine de la meilleure façon, en espérant que le futur sera meilleur", a confié le sélectionneur de l'Albiceleste en conférence de presse.

Autre bonne noivelle pour le PSG : Neymar va mieux. Aussi transparent que ses coéquipiers dimanche dernier à Monaco (0-3), l'attaquant brésilien s'est illustré en inscrivant un but cette nuit face au Chili. Avec notamment une autre réalisation signée Vincius Junior, la Seleçao s'est largement imposée (4-0).

#SelecciónMayor 🎙️ @lioscaloni en conferencia: "No podemos tener conformada la lista de la manera que nos gustaría. Al que le toque jugar, lo hará de la mejor manera. Leo (Messi) está bien, entrenó con normalidad y está disponible para jugar". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 24, 2022

Pour résumer Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a donné des nouvelles de Lionel Messi, absent dimanche dernier lors de la lourde défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Monaco (3-0) en raison d'un syndrome grippal.

Fabien Chorlet

Rédacteur