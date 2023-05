PSG : enfin une ouverture avec Zidane pour les Qataris ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les Qataris n’ont qu’un nom en tête pour remplacer Christophe Galtier à l’intersaison : Zinédine Zidane. Et cela tombe plutôt bien puisque son adjoint historique David Bettoni a ouvert la porte à un futur en France. « Je me suis lancé en entraîneur numéro 1 et j'aimerais bien revenir en France mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, un retour avec Zinedine Zidane peut être possible », a-t-il affirmé hier soir au micro de RMC Sport.

Bettoni déjà approché par Lille et Bordeaux

Au niveau personnel, l’éphémère entraîneur du FC Sion a déjà été approché par le LOSC et le Girondins de Bordeaux dans le passé. « J’avais eu une ou deux propositions de clubs de Ligue 2 la saison dernière mais je n’avais pas donné suite parce les ambitions… Je ne sentais pas trop le projet. Bordeaux et Lille avaient été notamment cités la saison dernière, a-t-il ajouté. Je ne désespère pas que d’ici quelques semaines, j’aurai des propositions pour enfin attaquer une carrière en France. L’avenir dans le football, on ne le sait pas. »

🎙 David Bettoni : "Je me suis lancé en entraîneur numéro 1 et j'aimerais bien revenir en France mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, un retour avec Zinedine Zidane peut être possible." pic.twitter.com/bwTkriU4in — After Foot RMC (@AfterRMC) May 22, 2023

Pour résumer Si José Mourinho est un candidat plausible, Zinédine Zidane reste en haut de la pile des potentiels successeurs de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Et son fidèle adjoint David Bettoni a ouvert la porte vers un coaching en France.

