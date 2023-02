PSG : entre Neymar et Mbappé, Messi a vite fait son choix

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Hier soir, avait lieu la cérémonie des trophées FIFA The Best à Paris. Si sur l’année 2022 il est très difficile de ressortir un autre joueur que Karim Benzema, c’est bien Lionel Messi qui a remporté ce trophée malgré sa saison plus que moyenne avec le PSG. Son sacre à la Coupe du Monde avec l’Argentine a joué en sa faveur…

Après la cérémonie, la FIFA a dévoilé les choix des capitaines des sélections qui ont donc participé à ce vote. Le vote de Lionel Messi a donc été dévoilé, et la Pulga a nommé Neymar comme meilleur joueur du monde en plaçant ensuite Kylian Mbappé et Karim Benzema dans son top 3. Un choix finalement pas si surprenant tant il est ami avec l’international brésilien.