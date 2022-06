PSG, Equipe de France : Deschamps n'apporte pas de bonnes nouvelles de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Blessé au genou gauche lors de la défaite vendredi dernier de l'équipe de France face au Danemark (2-1), à l'occasion de la première journée de la la Ligue des Nations, Kylian Mbappé ne semble pas aller mieux.

Trois absents à l'entraînement des Bleus dont Mbappé

Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille du match face à l'Autriche, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a annoncé que Kylian Mbappé, tout comme N'Golo Kanté et Adrien Rabiot, ne s’entraîneront pas aujourd'hui. "Trois joueurs ne feront pas la séance aujourd'hui : Kylian Mbappé, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot. Pour demain, je ne sais pas encore." Le pessimisme est donc de mise quand à la participation de l'attaquant du PSG pour le match contre l'Autriche.

Fabien Chorlet

Rédacteur