PSG, Equipe de France : "Kylian Mbappé est formaté, je veux qu'il dérape"

Lorsque Patrice Evra, l'ancien défenseur, prend la parole, il faut s'attendre à tout. Notamment parce que l'ancien joueur de Monaco, Manchester United, la Juventus Turin ou encore l'OM, aime par-dessus tout faire le buzz au travers de certains propos. Ce fut donc le cas sur les ondes de RMC, ce jour, sur différents sujets. Dont Kylian Mbappé qui, on ne sait pour quelle raison, devrait changer sa façon de communiquer.

Attention, c'est du Evra dans le texte. "Tu peux faire des erreurs et moi je n’aime pas les personnes trop clean. C’est comme Mbappé, quand il parle on a l’impression que c’est un ministre, un politicien. Moi je veux qu’il dérape. Mais ce n’est pas lui, ce n’est pas sa personnalité. Attention, je ne demande pas à quelqu’un d’être impulsif, de tacler à la gorge ou de frapper un supporter. Quand Cristiano fait ses interviews, il dit qu’il est le meilleur et certains vont dire qu’il est arrogant. Je ne veux pas qu’il faute mais moi personnellement je veux quelque chose de plus vrai. C’est bien encadré."