PSG, équipe de France : la révélation de Mathias Pogba sur Kylian Mbappé a fuité

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

France Info vient de publier un article dans lequel il fait la lumière sur la triste affaire opposant Paul Pogba à son frère Mathias. Le joueur de la Juventus est victime d'une tentative d'extorsion de fonds et a été entendu à plusieurs reprises par l'Office central de lutte contre le crime organisé. Il s'avère que plusieurs amis d'enfance lui ont reproché de ne pas les avoir aidés financièrement et lui ont réclamé 13 M€. Cette bande aurait décidé de s'en prendre à Paul Pogba après que celui-ci ait viré l'un d'entre eux de son domicile après qu'il se soit rendu compte qu'il lui avait volé 200.000€ via sa carte bleue !

La bande a vu à plusieurs reprises le champion du monde, que ce soit à Manchester ou même à Turin, où il a reconnu son frère Mathias parmi eux ! La vidéo de ce dernier avec la promesse de grosses révélations ne serait donc qu'une vengeance personnelle. Quant à la révélation sur Kylian Mbappé, il s'agirait d'une volonté de Paul Pogba de faire appel à un marabout afin qu'il jette un mauvais sort à l'attaquant du PSG. Ce que Pogba a démenti lors de ses auditions. Et qui pourrait être au final une simple blague. Mais que tout ceci est navrant...