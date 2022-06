PSG, Équipe de France : Le Graët a encore chahuté Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Il y a de la friture sur la ligne Le Graët-Mbappé. Si le président de la FFF passe le plus clair de son temps à expliquer que tout est rose entre les deux hommes, l’attaquant du PSG (23 ans) passe le sien à le contredire.

Le dernier épisode en date saute aux yeux. La raison ? Cette déclaration au JDD : « Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. (…) Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France, ce qu’il ne pensait évidemment pas. »

Le clan Mbappé choqué par Le Graët

Une version qu’a alors contestée le champion du monde 2018. « Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… » Ce quoi a répondu Le Graët, poliment : « Je suis d’accord avec lui. J’ai bien tout compris et il n'y a aucun problème avec Kylian. J'ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité. »

L’histoire aurait pu en rester là sauf que Le Parisien révèle que le clan Mbappé, actuellement en vacances, a été choqué par la sortie médiatique du président de la FFF ! Les Mbappé ont d’ailleurs pu compter sur le soutien du patron de SOS Racisme, Hermann Ebongue. « Le Graët n’exprime aucune compassion et n’apporte aucun soutien à Kylian Mbappé. » Ambiance...

