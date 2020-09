PSG, Equipe de France : Mbappé prive Rocheteau d'un très vieux record

C'est désormais une habitude, qui ne surprendrait presque (plus) personne. Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, a encore marqué hier soir avec l'équipe de France lors de la victoire des Bleus face à la Suède. Un quatorzième but en 35 sélections, dont treize inscrits sous le maillot du club de la capitale.

On retiendra, une fois encore, que le champion du monde décroche un nouveau record. Devenant le buteur le plus prolifique du club en équipe de France. Il faut remonter aux années 80 pour trouver trace du joueur à qui appartenait l'ancien record. Son nom ? Dominique Rocheteau qui, lui, et après son passage à Saint-Etienne, avait inscrit 12 buts en Bleu une fois au PSG. Mbappé lui est passé devant.