PSG, équipe de France : tactique, modestie, Mbappé reçoit un tacle sévère après l'Euro

Il est donc dit qu'on ne pardonne pas grand chose à Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France. Montré du doigt, et même critiqué pour ses prestations lors de l'Euro, le Français vient à nouveau de recevoir un tacle appuyé. D'un ancien entraîneur bien connu, à savoir l'ancien sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal, qui, dans l'Equipe, donne son point de vue.

Et de toute évidence, associer Mbappé aux mots qui suivent est assez rare. "Physiquement et techniquement, c'est un joueur fantastique. Mais tactiquement, il n'est pas encore au plus haut niveau. Quand tu peux faire une passe, que tu dribbles et que tu perds la balle - et ça lui arrive souvent -, est-ce qu'il joue pour l'équipe à ce moment-là ? Je me pose la question. Ça s'appelle gérer son statut et son environnement, en tant qu'être humain. Fais-tu preuve de modestie ? Vois-tu les implications sur tes coéquipiers ?"