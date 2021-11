PSG, Equipe de France : Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo dans un cercle très fermé

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Auteur d'un quadruplé retentissant ce samedi lors de la victoire de l'équipe de France face au Kazakhstan (8-0), Kylian Mbappé a inscrit son 20e, 21e, 22e et 23e but sous le maillot des Bleus.

Comme le révèle le compte Twitter @PSSportsFR, l'attaquant du Paris Saint-Germain est devenu le quatrième plus jeune joueur européen à atteindre la barre des 20 buts en sélection au 21e siècle derrière Lukas Podolski, Milan Baros et Cristiano Ronaldo. Le natif de Bondy rentre donc dans un cercle très fermé.

Jeunes joueurs européens à atteindre la barre des 20 buts en Sélection A au XXIe siècle : #FRAKAZ



🇩🇪 Lukas Podolski à 21 ans et 94 jours

🇨🇿 Milan Baros à 22 ans et 243 jours

🇵🇹 Cristiano Ronaldo à 22 ans et 254 jours

🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ à 22 ans et 328 jours