PSG, équipe de France : Mbappé se fait traiter d'imbécile au Brésil !

Vainqueur de la Copa Libertadores le week-end dernier contre Boca Juniors au Maracano de Rio, Felipe Melo (40 ans, Fluminense) est revenu sur les propos tenus par Kylian Mbappé en 2022 sur les équipes sud-américaines. "L’avantage qu’on a nous les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts. Là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné", avait expliqué Mbappé. Or, c'est bien l'Argentine qui est devenue championne du monde il y a un an au Qatar, et Felipe Melo a taillé un costard à la star des Bleus, sur TNT Sports...

"Mbappé est un imbécile"

« (Kylian) Mbappé est un imbécile, a glissé le vétéran. Il a marqué trois buts en finale, mais l’Argentine est devenue championne, et Messi est le meilleur joueur du monde. Il a encore beaucoup à apprendre, il ne peut pas parler du football sud-américain. C’est un grand joueur, qui gagnera trois ou quatre Ballons d’Or, mais il doit se taire. Ils viennent d’Europe pour chercher des joueurs ici, pas en France. Heureusement, je n’ai pas eu la chance de jouer contre lui, mais je ne sais pas si c’est une chance pour moi ou pour lui."

(Avec Foot Mercato)

