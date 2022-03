PSG, Equipe de France : Mbappé, une énorme baffe chez les Bleus ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Cela fait très exactement une semaine que Kylian Mbappé a décidé de sécher la réunion programmée entre les joueurs de l'équipe de France et les sponsors de la FFF. Resté dans sa chambre alors qu'il devait rencontrer les partenaires, l'attaquant avait fait savoir via un communiqué qu'il ne souhaitait pas être associé à certaines marques, notamment celles concernant la malbouffe ou les paris en ligne, deux fléaux de cette jeunesse qu'il défend ardemment via sa fondation. Si son action a eu le mérité d'ouvrir un débat, elle a surtout provoqué une polémique dans les médias, multipliée par le fait que Noël Le Graët a refusé d'infliger une amende au natif de Bondy pour ne pas le froisser, alors que c'est prévu dans le règlement.

Lundi soir sur RMC, Florent Gautreau a regretté ce manque de fermeté à l'égard de Mbappé qui constitue une agression façon Will Smith sur Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars : "J'ai été choqué du manque de fermeté de la Fédération Française de Football vis-à-vis de Mbappé. On parle d'institution quand on évoque le PSG mais là, je trouve qu'on lui passe un peu tout. Pour moi, Mbappé a mis une énorme baffe à la Fédé". Et provoqué un précédent dans lequel certains de ses camarades pourraient s'engouffrer à l'avenir...

🗣️🇫🇷 @FlorentGautreau : "J'ai été choqué du manque de fermeté de la Fédération Française de Football vis-à-vis de Mbappé. On parle d'institution quand on évoque le PSG mais là je trouve qu'on lui passe un peu tout. Pour moi Mbappé a mis une énorme baffe à la fédé." pic.twitter.com/kmedLUAb6z — After Foot RMC (@AfterRMC) March 28, 2022

Mbappé a mis une baffe à la FFF, selon Florent Gautreau Le journaliste de RMC a regretté que l'action de Kylian Mbappé à l'encontre des sponsors de l'équipe de France n'ait pas été davantage sanctionnée par la FFF. Il estime que l'attaquant du PSG a mis une baffe à la Fédération et que celle-ci est restée sans réponse.

Raphaël Nouet

Rédacteur