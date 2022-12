PSG, équipe de France : Pastore égratigne Mbappé avec Messi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Dans un entretien à So Foot, Javier Pastore, aujourd'hui à Elche (Espagne), évoque la première saison difficile de Lionel Messi au PSG. « Venir à Paris, c’était un changement immense pour lui, a-t-il confié. Les premiers matchs, il se faisait siffler, car les supporters s’attendaient à voir le Messi du Barça, mais ça ne fonctionne pas comme ça ! On a tous besoin de temps. D’autant que lui, c’était la première fois après quatorze ans au FC Barcelone, et il se rendait dans un pays et un championnat qu’il ne connaissait pas, avec une autre langue… Il avait ses habitudes à Barcelone, une bonne partie de ses amis. Même dans le jeu : parfois, il pouvait faire une passe à Mbappé et attendre de lui qu’il lui redonne, mais Mbappé, il prend le ballon et il s’en va finir l’action tout seul. »

L'attaquant des Bleus appréciera... lui qui a distillé 26 passes décisives la saison dernière avec le PSG !