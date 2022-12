Equipe de France, PSG : Mbappé éblouit Ronaldinho

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Dimanche, l’Équipe de France affrontent l’Argentine en finale de la Coupe du Monde. Pour cette magnifique affiche, les joueurs du PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi, seront attendus au tournant. À 23 ans, le génie français est le principal danger des Bleus. Dans l’Equipe, la légende, Ronaldinho, s’est exprimé sur les qualités de l’attaquant parisien.

« J'adore le voir jouer aussi. Je suis très content pour lui. Il fait tout très bien et il est encore très jeune. Il a toutes les qualités, la vitesse, le dribble et, devant le but, il a le sang-froid. C'est le type de joueurs que nous les Brésiliens, on adore voir jouer. Ça a l'air d'être une forte personnalité aussi. », a expliqué l’ancien du PSG et FC Barcelone.»

Pour le Champion du Monde 2002, le vainqueur de France-Argentine aura de grandes chances de devenir le prochain Ballon d’Or, « Celui qui gagnera la Coupe du monde et marquera un but en finale aura le plus de chances, c'est évident. Mais pour moi, c'est une chose d'être le meilleur joueur d'un Mondial, soit sept matches, et une autre d'être le meilleur joueur de l'année. Parfois, ce n'est pas juste. », a lâché le Brésilien.