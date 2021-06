PSG, équipe de France : vexé par Giroud, Mbappé voulait régler ses comptes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est une petite bombe que lâche L'Equipe ce matin : les propos d'Olivier Giroud juste après la victoire sur la Bulgarie (3-0) mardi, au cours de laquelle l'attaquant a pourtant inscrit un doublé dans les dernières minutes, ont fortement vexé Kylian Mbappé. En gros, le joueur de Chelsea reprochait aux Bleus de systématiquement chercher Kylian Mbappé ou Karim Benzema et à ces derniers de trop jouer ensemble. Ce qui fait que lui aurait reçu beaucoup moins de ballons.

Le quotidien sportif nous apprend qu'une fois mis au courant des propos de son coéquipier, Kylian Mbappé a demandé à Didier Deschamps de pouvoir rétablir sa vérité au cours d'une conférence de presse le lendemain (donc hier). Proposition évidemment refusée par le sélectionneur national qui ne voulait pas que la situation s'envenime et qui a préféré régler les choses dans l'intimité du vestiaire.

Giroud s'est expliqué avec Mbappé hier après le déjeuner, selon L'Equipe, qui conclue cependant : "Dans l'esprit de Mbappé, l'épisode pourrait avoir laissé quelques traces. Hier, en tout cas, il n'avait pas digéré". Les Bleus, ou comment se tirer une balle dans le pied juste avant une compétition dont on a été érigé en favori…

