PSG : et encore une polémique pour le voyage à Lyon !

C'était il y a deux semaines. Une polémique avait alors vu le jour lors du déplacement du PSG à Nantes. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, avait alors joué la carte de l’humour, "pour être honnête, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile", avant que propos fasse grand bruit.

Cette fois, le compte twitter du PSG a eu la bonne idée de publier une photo de l'équipe se rendant à Lyon en...avion avec la société Qatar Airways. Et sur le réseau social, c'est depuis l'effervescence. " Paris-Lyon en train : 2h. Le faire en avion et envoyer son bus à vide (ou presque) en plus : masterclass écologique. On est plus à ça près avec le Qatar." Ou encore : "Compte tenu de la polémique récente, c’était vraiment pas obligé de faire une vidéo comme ça. Certes toutes les équipes prennent l’avion mais le PSG l’utilise à outrance même pour des trajets ou c’est pas utile, et c’est ça qu’on leur reproche."

Capitaine Rémi est arrivé à #Nantes en char voile et les joueurs du #PSG à Lyon en avion ⤵https://t.co/KC4mGp4pOs — actu Paris (@actufrparis) September 18, 2022