PSG : et maintenant, Icardi prend des photos coquines de Wanda Nara

Depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi et Wanda Nara profitent à fond de leurs vacances. Après la fin de saison du PSG, les deux amoureux se sont envolés pour des destinations exotiques et partagent, sur leurs réseaux, ces aventures. Wanda Nara aime beaucoup montrer ses atouts sur son compte Instagram. L’attaquant du PSG l’aide même dans ce sens.

En effet, Mauro Icardi a immortalisé sa femme dans une photo, que cette dernière a publiée sur Instagram avec la légende : « Voyagez avec un photographe qui vous réveille avec des bisous et des photos ». L'attaquant argentin semble à nouveau combler de bonheur sa femme, après l'histoire de tromperie il y a quelques mois.

L’amour fou plane entre les deux personnalités.

Pour résumer Mauro Icardi vit le parfait amour avec sa compagne Wanda Nara et l’aide même à prendre ses clichés coquins ! Mauro Icardi a immortalisé sa femme dans une photo encore une fois en bikini lors d'un après-midi très chaud.

Adam Duarte

Rédacteur