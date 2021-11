PSG : et maintenant, Messi fait des courbettes à Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

La rivalité entre Lionel Messi (34 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans) touche enfin ses limites. Depuis quelque temps déjà, les deux monstres sacrés du football ne se tirent plus autant la bourre que dans le passé, la faute à de nouveaux cracks émergents comme Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland.

Néanmoins, les attaquants respectifs du PSG et de Manchester United continuent d’affoler les compteurs tout en se tenant en respect à distance. La dernière preuve de cet état de fait est arrivé aujourd’hui. Interrogé par Marca sur la signature de CR7 à Manchester United cet été, Messi a salué la vitesse d'adaptation du quintuple Ballon d'Or pour son retour en Angleterre (9 buts et 2 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues) malgré des difficultés en Premier League.

« United est une équipe très forte avec de grands joueurs. Cristiano connaissait déjà le club, mais c'était à un autre stade et maintenant il s'est adapté de manière impressionnante, a-t-il affirmé. Depuis le début, il a marqué des buts comme d'habitude et n'a eu aucun problème d'adaptation. En Premier League, il n'est pas aussi bon que nous le pensions tous, mais c'est une compétition très difficile et très équilibrée dans laquelle les choses tournent en rond. Après décembre, les choses changent beaucoup et tout peut arriver. »

