PSG – Exclu BUT! L'oeil de Daniel Riolo : « Tuchel n'a aucune raison de chouiner »

Une passe d'armes a eu lieu récemment au PSG entre Thomas Tuchel et Leonardo. Et entre l'Allemand et le Brésilien, Daniel Riolo prend clairement parti, pour Butfootballclub. « Leonardo a fait fort sur la fin du Mercato, estime le journaliste de RMC. Il ramène Florenzi, Kean, Rafinha et Danilo, un 6 de haut niveau. Que des bons joueurs. Franchement, Tuchel n'a aucune raison de chouiner. Leonardo a bien fait de lui taper sur les doigts. C'était indécent de se plaindre. »

Et à Riolo d'ajouter : « Paris sort d'une grosse saison avec les trois titres nationaux et sa finale de Ligue des champions. On va voir s'il peut aller encore un peu plus loin. »