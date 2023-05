Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Comme chaque semaine, désormais, chers supporters du PSG, votre spécialiste du club parisien, Arthur Merle, se concentre sur l'actualité du club de la Capitale. Cette semaine, on s'interroge sur Fabian Ruiz, plus performant ces dernières semaines, et qui pourrait montrer davantage en fin de saison.