PSG : face à la polémique, Neymar reçoit un soutien inattendu !

Lundi dernier, Neymar a fait parler de lui lors du 16e de finale de la Coupe de France contre le Pays de Cassel. Lors de la première période, l’international brésilien était agacé et il a eu plusieurs gestes déplacés. Après avoir reçu un carton jaune, très remonté, l’offensif du PSG a donné cette impression de monter en pression sans véritable raison. Christophe Galtier a même été obligé de prévenir son joueur à la pause.

« J'ai parlé à Ney à la mi-temps et j'ai eu la garantie qu'il allait être beaucoup plus calme et qu'il n'y aurait donc aucun risque de prendre un deuxième carton. », a déclaré l’entraîneur du club de la capitale.

Neymar tu l’emmènes au Royal Kids, il s’embrouille avec des gamins de 4 piges #USPCPSG — Emilie Ros (@Emilie_Ros) January 23, 2023

Cependant, le capitaine adversaire a tenu à défendre le Brésilien dans les colonnes du Parisien, « Ils ont tous été cools. Même Neymar, qui a été critiqué sur les réseaux sociaux pour son comportement face à nous. Oui, il a un jeu à prendre des coups, entre guillemets. Mais finalement, c’est vraiment un bon mec. Il a donné ses deux maillots du match. Et à la fin, il a même offert sa doudoune à ma fille parce que, justement, il n’avait plus de maillot. On a aussi eu un moment pour avoir des autographes et d’autres maillots devant leur vestiaire. », a expliqué Alexis Zmijak qui est d’ailleurs un grand supporteur du PSG…