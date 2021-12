PSG : face à Monaco, Mbappé s’est offert une vengeance savoureuse

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Les ultras de l’AS Monaco n’ont jamais pardonné à Kylian Mbappé son transfert au PSG à l’été 2017. Soi-disant que le natif de Bondy voulait rester en Ligue 1 parce qu’il devait quelque chose au championnat, parce qu’il voulait le porter plus haut. Si c’était vraiment son but, il aurait dû aller n’importe où ailleurs que dans l’équipe qui écrasait déjà tout avant son arrivée. Depuis, les supporters monégasques sifflent et insultent le natif de Bondy à chaque retrouvailles. Et hier n’a pas fait exception.

Sauf que Mbappé a ouvert le score très rapidement sur pénalty avant de doubler la mise juste avant la pause. Après sa première réalisation, il a couru vers le parcage monégasque, a pointé son doigt sur son oreille puis sur sa bouche pour demander aux ultras de se taire. Une vengeance savoureuse… qui ne devrait cependant pas atténuer les griefs de ses anciens supporters !

➡️How it started :



- Supporters de Monaco en parcage visiteurs : "Mbappé, va te faire encul**"



➡️How it's ended :



Doublé, 100e but en Ligue 1 avec le PSG.🔴🔵#PSGASM | #Ligue1UberEats | #PSG pic.twitter.com/3bNSm8KKhO — Canal Supporters🎅❄️ (@CanalSupporters) December 12, 2021