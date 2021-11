PSG : face au FC Nantes, Messi a marqué les esprits autrement que par son but

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il y a bien sûr eu ce petit bijou de la 87e minute, une frappe enroulée du pied gauche dans le petit filet opposé d'Alban Lafont, pour sceller la victoire du PSG sur le FC Nantes (3-1). On serait tenté de parler d'une "spéciale" de Lionel Messi mais l'Argentin a marqué tellement de buts dans tant de positions différentes que ce ne serait pas tout à fait vrai. Mais si l'on retiendra que c'est face aux Canaris qu'il a frappé pour la première fois en Ligue 1, l'essentiel est sans doute ailleurs.

L'essentiel, c'est cette implication dans le jeu, la capacité de ses partenaires à le trouver plus facilement et son envie à lui de jouer encore plus avec Neymar et Kylian Mbappé. Dans L'Equipe du jour, on peut lire : « Messi a été plus impliqué que jamais dans le jeu parisien hier, touchant 104 ballons (meilleur total) et passant sa soirée à combiner avec ses acolytes de la MNM. Le vrai déclic, c’est sans doute celui-ci ». Jusque-là simple ajout à une équipe composée de stars, Lionel Messi pourrait en avoir fini avec sa période d'intégration. Et là, ça pourrait devenir dangereux pour les adversaires du PSG…

Look what happens when Messi wears red & black again ❤️🖤 pic.twitter.com/io73dGye5T — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) November 20, 2021