PSG : face au FC Nantes, Messi a réalisé un exploit plus grand que celui de Mbappé

Désigné meilleur joueur de l'année 2022 lors des trophées The Best lundi dernier, Lionel Messi a fêté ce sacre par un but contre le FC Nantes (4-2) hier soir. Un but loin d'être anodin puisque ses partisans sont catégoriques : c'est le 1000e auquel il a contribué depuis le début de sa carrière. Il en a marqué 701 et a délivré 299 passes décisives en... 841 matches ! Un total incroyable.

Sans doute pas mis au courant de ce chiffre symbolique, le PSG a largement fêté Kylian Mbappé hier pour son record de buts inscrits sous sa tunique (201 depuis le match contre Nantes). Mais sans doute que Messi aura lui aussi droit à une célébration lors du prochain match au Parc des Princes. Surtout si, d'ici là, il a ajouté un 702e but ou une 300e passe décisive mercredi à Munich...