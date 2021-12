PSG, FC Barcelone : le problème Messi serait enfin identifié

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Des semaines que ça dure. Et que Lionel Messi, qui reste sans doute à ce jour le plus grand joueur de l'histoire du football, traverse certains matches de Ligue 1 sans ses coups de génie habituels. A Saint-Etienne, la semaine dernière, on l'avait vu en dedans, en dépit d'une passe décisive en fin de match pour Di Maria. Hier, face au RC Lens, la Pulga n'a pas non plus délivré une prestation digne de ce nom.

Plus les semaines passent, plus l'interrogation demeure. Pour quelle raison le génial argentin ne produit pas les mêmes matches à Paris qu'à Barcelone. C'est justement son ancien partenaire en Catalogne, Luis Suarez, qui a donné un début d'explication à TNT Sports Argentina.

"Notre relation est toujours intacte, on parle tous les jours. On parle des matchs, de la famille… Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige. Il faut s’habituer au froid là-bas."