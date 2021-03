PSG – FC Barcelone (1-1) : Pochettino positive, Al-Khelaïfi lâche une bombe sur Mbappé et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Mercredi soir, à l'issue de la difficile qualification face au FC Barcelone (1-1), Mauricio Pochettino s'est exprimé sur la prestation compliquée de son PSG : « On a beaucoup souffert en première période. On a eu du mal à nettoyer la première passe. Psychologiquement, ça a été un test pour le groupe. Ici on parle beaucoup du passé. On a bien répondu en deuxième période, on a été plus conquérants, avec un visage plus compétitif. Ce qui est clair c'est qu'on a trop pensé, trop réfléchi sur la première période. On pensait trop à cette qualification. Il fallait penser au jeu et oublier les influences négatives », a lâché le technicien argentin au micro de RMC Sport.

Pochettino : « Les joueurs ont été fantastiques »

L'ancien défenseur préfère d'ailleurs parler du changement de visage de son équipe lors du deuxième acte : « Je suis content qu'on ait changé les choses et qu'on soit qualifiés pour les quarts. On n'était pas contents de la première période. Parfois ça arrive mais le plus important c'est d'avoir été meilleurs en deuxième période, plus compétitifs et de s'être qualifiés. Les joueurs ont été fantastiques. On a eu du mal à se trouver mais quand on l'a fait on s'est retrouvés devant le but. En deuxième période on a élevé notre niveau et ça allait mieux », a poursuivi Mauricio Pochettino qui a également salué le « match énorme » de Keylor Navas : « Il y a des actions qui montrent ses qualités et c'est un top gardien mondial, ça s'est vu ce soir. »

Les prolongations de Neymar et Mbappé en bonne voie

Nasser Al-Khelaïfi Credit Photo - Icon Sport

De son côté, Nasser al-Khelaïfi, qui parle rarement (mais souvent après les qualifications européennes de Paris), a profité du micro tendu par le diffuseur pour faire passer un message concernant l'avenir de ses stars : « C'est une fierté d'être en quarts de finale de la Ligue des champions. Moi, j'ai oublié ce qui s'est passé il y a quatre ans (sourire). L'histoire va rester, mais on a joué et on a sorti le grand Barcelone, on est content. Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours ils vont rester parisiens ».