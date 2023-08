PSG, FC Barcelone : Antonela Messi voit la vie en noir à Miami

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Lionel Messi (36 ans) fait son trou aux États-Unis. Invaincu depuis son arrivée à l’Inter Miami en juillet, avec notamment un sacre en Leagues Cup et une finale en US Open Cup le 27 septembre prochain, le prodige argentin n’avait pas encore fait ses débuts en MLS. C’est chose fait depuis la nuit dernière avec des premiers pas plus qu’encourageants.

Pour mieux voir la vie en rose ?

Remplaçant contre le New York Red Bull, Messi est entré à 20 minutes de la fin pour inscrire le but du 2-0. L’occasion d’être congratulé par Antonela Roccuzzo, qui passait jusque-là le plus clair de son temps à distiller des photos de sa nouvelle vie sur Instagram. Sur la dernière série en date, on peut ainsi voir la belle Argentine porter une tenue estivale tout en noir. Pour mieux voir la vie en rose ?

