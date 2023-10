PSG, FC Barcelone : Daniel Riolo porte le coup de grâce à Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Débarqué en pleine saison américaine, après la fin de son contrat au PSG, Lionel Messi a permis à l'Inter Miami de remporter un trophée (la Leagues Cup) mais pas de se qualifier pour les playoffs de la MLS. La formation floridienne était dernière à son arrivée, elle s'est débarrassée de la lanterne rouge (terminant 14e sur 15), mais pas au point de pouvoir intégrer le Top 9. Qu'importe, les dirigeants du championnat américain n'ont pas hésité à désigner l'Argentin meilleur joueur du championnat... alors qu'il n'a disputé que quatre matches avant de se blesser !

"C’est une escroquerie, c’est de la pub, c’est du marketing, mais ce n’est pas du foot"

On le sait, Messi est allé en Floride pour vivre une pré-retraite doré, au soleil et dans un championnat où la pression est moindre. La MLS, elle, est toute heureuse de récupérer un joueur aussi médiatique. Un mariage de raison et non d'amour que Daniel Riolo a vertement critiqué sur RMC : “Messi part aux États-Unis dans une démarche totalement business. Lui en profite, mais la MLS aussi en profite. L’escroquerie, elle est complète car il ne fait que 4 matches. C’est une escroquerie, c’est de la pub, c’est du marketing, mais ce n’est pas du foot“.

