PSG, FC Barcelone : Dembélé encensé, Mbappé reçoit une balle perdue

Dans le documentaire FC Bayern - Behind the Legend, produit par Amazon Prime Vidéo, qui doit sortir le 2 novembre prochain, Serge Gnabry a fait une sortie remarquée sur l'ailier droit du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, et l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

"Ousmane Dembélé est meilleur que Kylian Mbappé", a lâché à la surprise générale l'ailier droit du Bayern Munich, qui est arrivé en Bundesliga au moment du départ de l'ancien Rennais du Borussia Dortmund. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir en Allemagne.

